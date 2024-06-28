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Нижегородская правда

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Евгений Костин проверил качество работ на объектах благоустройства

Евгений Костин проверил качество работ на объектах благоустройства

28 июня 2024 года исполняющий полномочия председателя городской Думы, руководитель депутатского объединения Партии «Единая Россия» Евгений Костин совместно с главой администрации Сормовского района Светланой Горбуновой проверил качество работ на объектах благоустройства, реализованных в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и губернаторскому проекту «Вам решать!» в 24‑м депутатском округе.

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