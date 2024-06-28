Евгений Костин проверил качество работ на объектах благоустройства

28 июня 2024 года исполняющий полномочия председателя городской Думы, руководитель депутатского объединения Партии «Единая Россия» Евгений Костин совместно с главой администрации Сормовского района Светланой Горбуновой проверил качество работ на объектах благоустройства, реализованных в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и губернаторскому проекту «Вам решать!» в 24‑м депутатском округе.