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Трагедия на плотине "Белогорье": матрос-спасатель предотвратил трагический исход

Трагедия на плотине "Белогорье": матрос-спасатель предотвратил трагический исход

На плотине в Белогорье произошел инцидент, который мог закончиться трагически. Матрос-спасатель Дмитрий Колесников оперативно отреагировал на крики о помощи 20-летней девушки, которая оторвалась от дна и начала тонуть.

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