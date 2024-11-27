Сухопутные войска Китая и Сингапура провели совместные боевые учения

Чжэнчжоу, 26 ноября /Синьхуа/ -- Военнослужащие из Китая и Сингапура в понедельник провели совместные боевые учения на одном из учебно-тренировочных полигонов в центрально-китайской провинции Хэнань, заявили в Министерстве обороны КНР.
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