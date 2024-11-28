В Европарламенте призвали расширить санкции против России

Депутаты Европарламента в резолюции в поддержку Украины призвали расширить антироссийские санкции. «Европарламент призывает Совет ЕС… к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России (металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный и банковский)», — приводит текст документа РИА Новости.
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