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Госминистр Карабаха Варданян в поздравительном послании указал на единственно верный путь для армян

Госминистр Карабаха Варданян в поздравительном послании указал на единственно верный путь для армян

Рубен Варданян, поздравляя соотечественников с наступающими праздниками, сообщил, что необходимо армянскому народу на данный моментГосударственный министр Арцаха (Нагорный Карабах — ЦГ) Рубен Варданян обратился к соотечественникам с новогодним поздравлением.

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