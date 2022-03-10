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Представлен полнокадровый объектив с ручной фокусировкой Irix 21mm f/1.4

Представлен полнокадровый объектив с ручной фокусировкой Irix 21mm f/1.4

Компания Irix представила полнокадровый объектив с ручной фокусировкой Irix 21mm f/1.4. Это разновидность выпущенного в январе кинообъектива Irix Cine 21mm T1.

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