Александр Тихонов: «Нуждов заявил, что готов вывести биатлон на новый уровень. А чем он занимался раньше? Он занимался интригами»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении Алексея Нуждова баллотироваться на пост президента СБР.

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