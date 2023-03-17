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Mainichi Shimbun: страны Запада начнут войну ради стратегических ресурсов из-за Украины

Mainichi Shimbun: страны Запада начнут войну ради стратегических ресурсов из-за Украины

Как пишет японская газета Mainichi Shimbun, из-за конфликта на Украине страны Запада могут начать войну за энергоресурсы, поскольку велик риск того, что в ближайшее время они могут потерять доступ к стратегическим энергоносителям и дешевым товарам.

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