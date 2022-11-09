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Панарин установил рекорд «Рейнджерс», набрав 268 очков в первых 200 матчах за клуб

Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс», набрав 268 очков в первых 200 матчах за клуб. Сегодня россиянин сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4).

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