Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс», набрав 268 очков в первых 200 матчах за клуб. Сегодня россиянин сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4).
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