У саботажников и вредителей собственность заберут!

Aнатолий Райков

Александр Вот только и нарушения экологии,наводнения и пожары в СССР были обычным делом.Природные явления не зависят от политического строя.

Так и будешь писать свою дурь всем здесь,образованым дипломированым дебилом.Ты сначала подсчитай,сколько сжигалось горючего при СССР и сколько сейчас,что все дворы заполнены машинами и с каждым днём машин всё больше,больше самого населения и хапуги стараются продать нефть западникам.Хорошо помню как горел торф в Шатуре и как техника проваливалась в никуда.Даже ГАИ-шники останавливали велосипедистов едущих на тренировку.Потому что в жару въезд в лес был запрещён.А ты заметил,как только умышлено развалили СССР,так и стала менятся погода.Даже танкер застрявший в какого то канале я думаю в Суэтском канале,повлиял на измения погоды.Я не синоптик,но погоду можно было предсказать по некоторым приметам.Мне например достаточно поднять голову и посмотреть на небо.И какая погода будет завтра я определял безошибочно.Так что сказаное кем то,на погоду не влияет.Экология меняется совсем по другому.В нашем городе пилятся деревья,уничтожаются целыми аллеями,а газоны замуровывают.Ради торгашей и стоянок возле домов для своих машин.И помни,что деньги(богадства)ещё ни когда ума не прибавляло.