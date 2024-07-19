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U-boot: начало

U-boot: начало

Подлодки как класс кораблей долго не принимали всерьёз. Скорлупки, часто тонущие без участия неприятеля, под грузом собственных технических проблем, вызывали улыбку на лицах просоленных морских волков и убелённых сединами адмиралов.

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