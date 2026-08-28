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Барнаульцы активнее взялись за дачи: продажи садовых товаров выросли в 2,5 раза

Барнаульцы активнее взялись за дачи: продажи садовых товаров выросли в 2,5 раза

Лето в Барнауле прошло под знаком повышенного интереса к строительству и дачному обустройству. По данным "Авито", во II квартале 2026 года горожане в 2,5 раза чаще покупали товары для сада, а спрос на окна, балконы, ворота и ограждения увеличился в 3,5 раза.

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