Барнаульцы активнее взялись за дачи: продажи садовых товаров выросли в 2,5 раза

Лето в Барнауле прошло под знаком повышенного интереса к строительству и дачному обустройству. По данным "Авито", во II квартале 2026 года горожане в 2,5 раза чаще покупали товары для сада, а спрос на окна, балконы, ворота и ограждения увеличился в 3,5 раза.