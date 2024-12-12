Заправлять автомобиль «по горлышко» вредно! И вот почему

Вопрос от читателя «За рулем»:– Вредна ли заправка «по горлышко»?Ответ экспертаАлексей Ревин, «За рулем»:– Заправлять автомобиль по срез наливной трубы имеет смысл, если вы собираетесь далее ехать на сравнительно большое расстояние.