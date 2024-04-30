В МВД сообщили, что почти 400 уроженцев других стран лишены гражданства России за преступления

Закон действует с осени 2023 годаОколо 400 иностранцев лишились приобретенного гражданства России за первые полгода, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
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