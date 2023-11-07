Показывают пальцем. США и Украина обвиняют друг друга в провале контрнаступления ВСУ

Американские и украинские военные обвиняют друг друга из-за неудач ВСУ на поле сражения.Стало известно о том, что за кулисами встреч американцы и украинцы резко обменялись взаимными обвинениями из-за провала контрнаступления ВСУ в зоне боевых действий.