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В Польше требуют прекратить всякие отношения с Украиной до признания Волынской резни геноцидом

В Польше требуют прекратить всякие отношения с Украиной до признания Волынской резни геноцидом

Катажина Соколовская призвала разорвать любые отношения Польши и Украины.  Глава фонда «Волынь помним», Катажина Соколовская, выступила с резким обращением к властям Польши, настойчиво призывая прекратить любые контакты с Украиной, вплоть до полного завершения эксгумации останков жертв трагической Волынской резни 1943–1944 годов.

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