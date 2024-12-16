В Польше требуют прекратить всякие отношения с Украиной до признания Волынской резни геноцидом

Катажина Соколовская призвала разорвать любые отношения Польши и Украины. Глава фонда «Волынь помним», Катажина Соколовская, выступила с резким обращением к властям Польши, настойчиво призывая прекратить любые контакты с Украиной, вплоть до полного завершения эксгумации останков жертв трагической Волынской резни 1943–1944 годов.
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