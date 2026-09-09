Слово "русский" для школьников под запретом? Яна Поплавская сказала всё, что об этому думает

В одном из заданий для школьников обнаружилась неожиданная правка цитаты великого русского кинорежиссёра и актёра Василия Шукшина.
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