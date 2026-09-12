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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Из-за пропуска второй тренировки оказался в положении отстающего»

Пилот « Макларена » прокомментировал результаты пятничных практик перед Гран-при Испании . Британец не смог принять участие во второй тренировке из-за проблем с коробкой передач.

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