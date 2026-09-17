Дмитриев оценил новую стрижку главы Palantir и посоветовал ему пить травяной чай

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал новый имидж генерального директора компании Palantir Алекса Карпа.
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