Экс-заместитель генсека Организации Объединенных Наций и бывший заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе объяснил, почему украинская сторона резко отказалась от предварительно одобренных пунктов стамбульского договора.
Экс-заместитель генсека Организации Объединенных Наций и бывший заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе объяснил, почему украинская сторона резко отказалась от предварительно одобренных пунктов стамбульского договора.
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