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Дипломат Орджоникидзе объяснил смену позиции Киева в стамбульском договоре

Дипломат Орджоникидзе объяснил смену позиции Киева в стамбульском договоре

Экс-заместитель генсека Организации Объединенных Наций и бывший заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе объяснил, почему украинская сторона резко отказалась от предварительно одобренных пунктов стамбульского договора.

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