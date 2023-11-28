Минобороны: ВСУ 17 раз применяли компоненты химоружия за время СВО

РИАМО - 28 ноя. Начальник войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что за время спецоперации ВСУ не менее 17 раз применяли компоненты химического оружия для отравления продуктов, сообщает kp.