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Зверев о падении в финале «Уимблдона»: «Я снова повредил колено – примерно так же, как два года назад»

Александр Зверев рассказал, как падение повлияло на его игру в финале « Уимблдона ». В третьей партии при счете 3:3 (А-40) на подаче соперника немец поскользнулся у задней линии и упал на колено.

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