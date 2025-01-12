Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями

© Нина Зотина22,6 тыс прочтений 3 дня назад Экономические санкции, если вдруг додавливают Россию, как хотят американцы, до предела, вызывают не капитуляцию, они вызывают ядерный удар по Америке.
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