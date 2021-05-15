“Бабушка была рядом” – Актриса, снимавшаяся с 12-летней Прокловой, не понимает зачем она все выдумала Маша МедведеваПоявилась новая очевидица съемок в Карпатах – актриса Эра Зиганшина сыграла Маленькую разбойницу в советской “Снежной королеве”.