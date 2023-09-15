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Бойцовский клуб РЕН ТВ в Элисте: Минеев против Карвальо и другие бои

Бойцовский клуб РЕН ТВ в Элисте: Минеев против Карвальо и другие бои

15 сентября в Элисте (Калмыкия) пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого состоится поединок по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо.

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