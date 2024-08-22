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МК: У Пентагона остались вопросы к Киеву по поводу целей вылазки ВСУ в Курск

МК: У Пентагона остались вопросы к Киеву по поводу целей вылазки ВСУ в Курск

Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх рассказала, что, несмотря на объяснения Владимира Зеленского, у них до сих пор остаются вопросы, касающиеся реальных целей вылазки ВСУ в Курскую область.

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Комментарии
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Елена Волкова
Ну что за идиотизм обсуждать это? Амеры сами всё это организуют сообща с вечно гадящей англичанкой, а потом делают вид, что они здесь вообще ни при чём... Зато некоторые взахлёб это обсуждают. Пора уже давно понять, что запад всё это планирует и организует, заодно и наблюдает за нашими действиями! Не нужно быть вечно озабоченными и удивляющимися баранами! Кому-то очень хочется чтобы мы такими были!
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