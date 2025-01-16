Теория и практика социальной архитектуры: эксперты обсуждают новую профессию

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. В четверг, 16 января, в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошел круглый стол «Кто такие социальные архитекторы?», организованный Экспертным институтом социальных исследований.
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