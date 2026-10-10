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Царьград

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Трамп заявил, что его усилиями предотвращены войны в Азии

Трамп заявил, что его усилиями предотвращены войны в Азии

Президент США Дональд Трамп на митинге в Сиракьюсе заявил, что его усилия предотвращают войны между КНДР и Южной Кореей, Японией и КНДР, а также Китаем и Тайванем.

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