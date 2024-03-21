Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвиняют во взяточничестве

Бывший глава судебных управлений ДНР и Крыма Керим Акуев обвиняется в коррупции. Как пишет Коммерсантъ, Акуев, который с 2004 года занимал руководящие должности в судебной системе России, был уволен со скандалом из последнего места работы в ДНР.
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