Level Group раскрыл предпочтения русских к четырёхдневной рабочей неделе

Согласно исследованию Level Group и ИНВИТРО, 25% русских предпочли бы четырёхдневную рабочую неделю. Опрос среди жителей 17 городов показал, что шум, транспорт и духота офисов остаются главными трудностями для работников.
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