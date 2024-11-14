В пятницу, 14 ноября, в Алмате состоялся матч 5-го тура групповой стадии Лиги наций, в котором сборная Казахстана, возглавляемая российским тренером Станиславом Черчесовым, проиграла Австрии со счетом 0:2.
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