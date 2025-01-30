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Гвардиола о том, может ли «Ман Сити» выиграть ЛЧ в этом сезоне: «Сейчас нет. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность. У «Реала» и «Баварии» больше опыта»

«Горожане» получили право сыграть в стыковых матчах за выход в 1/8 финала, заняв 22-е место в таблице общего этапа турнира.

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