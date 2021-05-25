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«Энергоконтракт» соберет в Калининграде экспертов по охране труда

«Энергоконтракт» соберет в Калининграде экспертов по охране труда

Группа компаний «Энергоконтракт» в четвертый раз проведет международную конференцию по охране труда и промышленной безопасности «Клуб экспертов», в которой примут участие эксперты крупнейших российских и зарубежных компаний из разных отраслей.

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