Цель достигнута – панические настроения в России подогреты... или информационно-психологическая операция Запада и её цели...

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Эта карта теряет смысл только в одном случае: если Украина начинается и заканчивается в районе Львова (с) Можно только догадаться, сколько миллионов людей в минувшие сутки разглядывали эту карту и искали свои города.

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