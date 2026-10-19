ГЕНИЧЕСК, 19 октября/ТАСС/. Костромские десантники 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожают FPV-дроны ВСУ, которые пытаются атаковать мирные дома в Алешкинском округе Херсонской области.
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