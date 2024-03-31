Менялы вместо банков

Для переводов в Россию из-за границы и наоборот граждане все чаще используют p2p-переводы через крипту или услуги частных менял — это напоминает хавалу, ближневосточную систему расчетов, использовавшуюся еще в Средние векаИллюстрация ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.