Американские мосты РЖД. Уникальные железнодорожные сооружения в Санкт-Петербурге не попали в туристические путеводители

Принято считать, что в городе на Неве 800 мостов. Наберёмся смелости и скажем: 804! Специалисты по топонимике утверждают, что множественного числа в этой науке нет (а как же Литераторские мостки, Пески, Пороховые или Чекуши?), и поэтому пять железнодорожных мостов, расположенных в менее чем двух километрах от Московского вокзала носят одно имя на всех – Американский мост.