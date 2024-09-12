❗️⚡️Обновление! Мариуполь, северо-западный сектор Таганрогского залива. Работа ЗРК малого радиуса действия по наряду из более чем 50 дронов противника продолжается.
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❗️⚡️Обновление! Мариуполь, северо-западный сектор Таганрогского залива. Работа ЗРК малого радиуса действия по наряду из более чем 50 дронов противника продолжается.