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Дюрэнт и Ирвинг не разговаривали друг с другом с тех пор, как покинули «Нетс»

Звезды НБА Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг не разговаривали друг с другом с тех пор, как покинули «Бруклин».

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