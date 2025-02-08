❄️ В Симферополе 11 спецмашин очищали дороги от снега этой ночью Как сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев, с раннего утра более 400 коммунальщиков очищают пешеходные зоны.
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❄️ В Симферополе 11 спецмашин очищали дороги от снега этой ночью Как сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев, с раннего утра более 400 коммунальщиков очищают пешеходные зоны.