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test mazurok

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❄️ В Симферополе 11 спецмашин очищали дороги от снега этой ночью

❄️ В Симферополе 11 спецмашин очищали дороги от снега этой ночью Как сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев, с раннего утра более 400 коммунальщиков очищают пешеходные зоны.

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