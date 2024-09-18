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Российский ЗРК сбил самолет и вертолет ВСУ в Херсонской области

Российский ЗРК сбил самолет и вертолет ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области украинские военные лишились вертолета и самолета в результате боевой работы расчета ЗРК «Бук-М2» группировки войск «Днепр», сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего расчета с позывным Термит.

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