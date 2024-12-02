ВС РФ уничтожили более 8 тыс. солдат ВСУ и наемников в боях за ЛНР — эксперт

Около 8,4 тысяч украинских солдат и иностранных наемников уничтожили за прошедшую неделю российские военнослужащие на подступах к Луганской Народной Республики, заявил военный эксперт Андрей Марочко, 2 декабря сообщает ТАСС.
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