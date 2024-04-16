Подразделение уральских металлургов заключило договор о сотрудничестве с властями Кузбасса

ММК-УГОЛЬ заключил с правительством Кузбасса соглашение о сотрудничестве. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», подписи под соглашением о социально-экономическом сотрудничестве с Кемеровской областью поставили директор ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «ММК») Владимир Харченко и первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Илья Середюк.
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