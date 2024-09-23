Украинский военком попал в российский плен — и там встретил свою жертву

Работник украинского территориального центра комплектования (ТЦК — переименованный военкомат), военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в российском плену военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, мобилизацией которого занимался несколько месяцев назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии