Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе

Он творил и в стиле романтизма (с буйством человеческих эмоций на лицах героев) и в стиле реализма (с бедами, отразившимися на тех же самых лицах), был он и страстным почитателем женской натуры, как и практически каждый французский художник.
Он творил и в стиле романтизма (с буйством человеческих эмоций на лицах героев) и в стиле реализма (с бедами, отразившимися на тех же самых лицах), был он и страстным почитателем женской натуры, как и практически каждый французский художник.
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