Пекин назвал сепаратистов Тайваня главным вызовом для отношений Китая и США

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе визита в Вашингтон на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном 27 октября назвал главным вызовом для отношений Пекина и Вашингтона сепаратистов Тайваня.
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