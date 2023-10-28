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Пекин назвал сепаратистов Тайваня главным вызовом для отношений Китая и США

Пекин назвал сепаратистов Тайваня главным вызовом для отношений Китая и США

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе визита в Вашингтон на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном 27 октября назвал главным вызовом для отношений Пекина и Вашингтона сепаратистов Тайваня.

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