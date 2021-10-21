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Компания Kleos Space заказала новые разведывательные спутники

Компания Kleos Space заказала новые разведывательные спутники

Компания Kleos Space заказала производство четырех спутников радиочастотной разведки у Innovative Solutions in Space (ISISPACE), которые должны быть запущены в середине 2022 года, чтобы повысить точность зондирования и время повторных посещений.

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