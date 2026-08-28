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Аргументы недели

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Guardian опубликовал фальшивую статью об иранке, приговорённой к забиванию камнями

Guardian опубликовал фальшивую статью об иранке, приговорённой к забиванию камнями

Бывший журналист газеты Guardian Саид Камали Дехган признался, что выдумал статью 2010 года об иранской женщине, приговорённой к забиванию камнями, для демонизации страны: «Этого интервью никогда не было.

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