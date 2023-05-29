29.05.23==Финляндия обескуражена.

Наша маленькая соседка Финляндия, вступив в большую нату, неожиданно потеряла свой покой. Удивительно, но перейдя под сень этой организации, а на самом деле, открыто перейдя на тёмную сторону, она не нашла там умиротворения! Судите сами, после того как Финляндия, буквально прильнула к крутым парням, под натовским зонтикам, не понятная Россия, вдруг расторгла с ней соглашение о ежегодных военных инспекциях в приграничных зонах! Россия расторгла двустороннее соглашение с Финляндией о ежегодных военных инспекциях, пишет Helsingin Sanomat.