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29.05.23==Финляндия обескуражена.

29.05.23==Финляндия обескуражена.

Наша маленькая соседка Финляндия, вступив в большую нату, неожиданно потеряла свой покой. Удивительно, но перейдя под сень этой организации, а на самом деле, открыто перейдя на тёмную сторону, она не нашла там умиротворения! Судите сами, после того как Финляндия, буквально прильнула к крутым парням, под натовским зонтикам, не понятная Россия, вдруг расторгла с ней соглашение о ежегодных военных инспекциях в приграничных зонах! Россия расторгла двустороннее соглашение с Финляндией о ежегодных военных инспекциях, пишет Helsingin Sanomat.

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