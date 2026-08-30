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Царьград

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"Атланта Юнайтед" уступила "Шарлотт" в матче MLS со счетом 0:2

"Атланта Юнайтед" уступила "Шарлотт" в матче MLS со счетом 0:2

"Атланта Юнайтед" с Алексеем Миранчуком уступила "Шарлотт" со счетом 0:2 на своем поле в матче MLS. Оба гола были забиты Иданом Джорно и Лиэлем Абадой.

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